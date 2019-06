Sono passati due anni da quel 3 giugno 2017 in cui una serata di sport e condivisione si trasformò in una tragedia. Migliaia di tifosi bianconeri si erano ritrovati davanti ai maxischermi di Piazza San Carlo a Torino per seguire la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, ma quello a cui dovettero assistere fu una notte di paura e dolore. Il dolore che ha segnato le famiglie di Erika Pioletti e Maria Amato, scomparse tristemente in seguito agli incidenti di quella notte dopo aver lottato a lungo per sopravvivere.



Per commemorare la loro memoria, questa mattina in Piazza San Carlo, si è tenuta una cerimonia in presenza della Sindaca di Torino Chiara Appenino e di rappresentanti delle istituzioni (il Prefetto Claudio Palomba, il Comandante Prov. Carabinieri Colonnello Francesco Rizzo e il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Sicari), dell’associazione “Quelli di via Filadelfia”, del gonfalone della Juventus, e alla quale hanno partecipato i famigliari della Signora Amato.



Durante la cerimonia è stata deposta una corona di fiori: un simbolo per non smettere mai di tenere vivo il ricordo di Erika e Maria, e per stringersi alle loro famiglie in un abbraccio ancora più forte.



Così, sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha ricordato la tragedia di Piazza San Carlo e omaggiato la memoria di Erika e Maria.