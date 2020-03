1









A inizio puntata è andato in onda un servizio sulle morti in casa non censite come coronavirus nelle valli bergamasche. Così ha perso il padre Asia Marchesi, che si chiede: "A Michela Persico, la fidanzata di Daniele Rugani, il primo calciatore di Serie A risultato positivo, hanno fatto il tampone anche se asintomatica. Perché a noi non l'hanno fatto?".