Si resta in attesa. Di capire, di convincersi. E poi di annunci, ufficiali o meno. Chi sarà il prossimo allenatore della Juve? Ormai è chiaro anche ai muri che la Juve ha un accordo con Maurizio Sarri, e che perseguirà su questa strada. Gli effetti sono i più disparati: e se sui social i tifosi non sono particolarmente contenti della scelta societaria, in borsa la squadra bianconera continua a crescere. La settimana è stata chiusa a +2,84%.



LA GIORNATA - Il mercato continua a premiare la Juventus, con i titoli costantemente e continuamente in rialzo. C'è chi lo lega alle voci riguardo a Pep Guardiola, ma in realtà tutto lascia pensare che gli investitori sono pronti ad avallare quest'ultima scelta della Juventus. Si continua a crescere fuori, in attesa che il nuovo corso trasporti questa positività in campo.