Qualche festeggiamento, in tono minore, per non creare assembramenti, per non violare le regole, eppure la reazione è stata grande. E' successo a Biella, dove alcuni tifosi della Juventus stavano festeggiando lo scudetto vinto domenica sera contro la Samp, ma si sono visti cadere addosso di tutto. Un 46enne, disturbato poco dopo mezzanotte, ha iniziato a scagliare piatti e bicchieri contro le persone in strada, proprio i tifosi bianconeri. Nessuno è stato colpito, ma il soggetto è stato segnalato e denunciato. Lo riporta La Stampa.