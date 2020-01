Il Milan pianifica anche la cessione di Krzysztof Piatek. Come scrive Calciomercato.com, l'ultimo club ad essersi interessato al polacco è l'Hertha Berlino, che fino a ieri offriva però 20 milioni più bonus. Una cifra considerata troppo bassa dal club rossonero, non disposto a far registrare una minusvalenza dopo l'affare da 35 miloni dello scorso gennaio.



RILANCIO - Nelle ultime ore, però, la situazione è cambiata: dalla Germania hanno alzato l'offerta, arrivata ora a 27 milioni più bonus. Cifre che accontentano il Milan, pronto a chiudere l'affare con il club della capitale tedesca. Da trovare, ora, l'accordo tra l'Hertha e il giocatore: in rossonero, il polacco guadagna 2 milioni di euro, e proverà a chiudere un ingaggio leggermente superiore: l'entourage al lavoro per trovare la quadra.