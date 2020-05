16 maggio 2020, ore 15.30: il derby Borussia Dortmund-Schalke 04 darà il benvenuto, anzi il bentornato alla Bundesliga. C’è tanta attesa ed emozione nel rotolare nuovamente la palla in un campionato di così grande prestigio, ma intanto in Germania stanno già discutendo sul da farsi in caso di un nuovo stop. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, 10 club si sono schierati a favore della cristallizzazione della classifica (con assegnazione del titolo, promozioni e retrocessioni), 8 quelli contrari. Bundesliga dunque spaccata a metà, la Dfl si è data una settimana di tempo per decidere. C’è chi già mostra i primi risentimenti: come riporta il quotidiano tedesco Kicker, Werder e Paderborn, le ultime due della classe, si sarebbero dette penalizzate da questo piano B.