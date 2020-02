Sono quattro i casi di positività al Coronavirus dei calciatori della Pianese. Dopo il caso di ieri, il sito ufficiale della società scrive che "Il secondo calciatore è in isolamento presso la propria abitazione, pur non presentando alcun sintomo, così come il terzo calciatore che è leggermente febbricitante. La quarta persona risultata positiva al tampone è un collaboratore della società che stamani, dopo aver trascorso la notte in stato febbrile, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Siena. Attualmente la febbre è calata e non si ravvisano particolari complicanze".



La Regione Toscana aggiunge: "Il secondo caso tratta di un ventitreenne che viveva in casa con il giovane già risultato sospetto positivo ieri. Per il sessantenne operatore della squadra di calcio, che ha accusato febbre alta e tosse, è stato disposto invece il ricovero e già si trova alle Scotte di Siena".



Domenica scorsa la squadra toscana aveva giocato contro la Juve Under 23. Il primo calciatore trovato positivo era rimasto in hotel per una forte sindrome influenzale che si è poi rilevata essere proprio Coronavirus. Oggi sono stati resi noti gli altri casi. Intanto a Vinovo continuano gli allenamenti della Juve Under 23. Nessun calciatore ha sintomi ma per qualche giorno i giovani bianconeri non si alleneranno con la squadra di Sarri.