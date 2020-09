A gennaio ci aveva pensato la Juventus, ora può andare all'Inter. N'Golo Kanté è uno dei giocatori richiesti da Conte per rinforzare la rosa e sfidare la Juventus nella corsa allo scudetto. I due avevano già lavorato insieme al Chelsea e ora l'allenatore potrebbe riabbracciare il francese: secondo i betting analyst il suo trasferimento all'Inter è quotato 2,75. Non tantissimo, segno che questa operazione è fattibile e Kanté potrebbe sbarcare in Italia. E affrontare la Juve da avversario, dopo che i bianconeri ci avevano pensato nello scorso mercato.