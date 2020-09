In passato fu corteggiato dalla Juventus, soprattutto quando sedeva Sarri in panchina alla luce della sua esperienza al Chelsea con cui conquistò l’Europa League. Come riporta la stampa inglese, Callum Hudson-Odoi sarebbe stato messo sul mercato. Con i nuovi illustri arrivi, per l’esterno offensivo classe 2000 ci sarebbe poco spazio e quindi la dirigenza dei Blues starebbe pensando ad una sua cessione in prestito, anche se non è da escludere un addio a titolo definitivo per fare cassa.