Il tecnico del Piacenza Cristiano Scazzola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di domani contro la Juve Under 23, valido per il primo turno dei playoff. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni, riportate da Sportpiacenza.it: "Sarà una partita secca, e quindi, come sempre accade in questi casi, saranno determinanti i dettagli e gli episodi. Poi è fuori di dubbio che la Juventus ha il vantaggio di avere a disposizione due risultati su tre nei 90' ma noi avremo un altro vantaggio, cioè la spinta dei nostri tifosi che coloreranno il Moccagatta di biancorosso. C'è poco da preparare in queste occasioni nel senso che affronteremo la gara come abbiamo fatto nelle altre 38 di campionato, cioè per vincere. Loro sulla carta sono più forti di noi, però in campionato abbiamo finito quasi alla pari.