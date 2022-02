L'allenatore del Piacenza Cristiano Scazzola ha parlato alla vigilia del match contro la Juve Under 23. Ecco il suo commento sulla squadra di Zauli (nella foto), raccolto da sportpiacenza.it: "Ci troviamo una squadra difficile da decifrare, la Juventus magari non avrà l'agonismo della Serie C ma possiede qualità tecniche che potrebbero metterla tranquillamente in lotta per il vertice della classifica. Penso a giocatori come Iocolano, Brighenti, Soulè, Akè e molti altri". Il match valido per la 27^ giornata di Serie C è in programma domani, giovedì 17 febbraio, con fischio d'inizio alle 18.00.