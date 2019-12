La Juventus U23 passa, con una grande prova di maturità nell'ostico campo di Piacenza. Per gli emiliani non è valsa l'illusione di averla indirizzata sui binari giusti, quando Cattaneo ha incrociato il sinistro al volo sul palo lungo: il vantaggio piacentino si è consumato troppo in fretta. La Juventus, dal canto suo, ha costruito bene la partita, passo dopo passo, facendosi padrona del gioco e, talvolta, anche del campo. Con due imbucate nella difesa del Piacenza sono arrivate le occasioni migliori: la prima è valsa il rigore di Rafia, grazie al primo di una lunga serie di inserimenti in area di Zanimacchia. La seconda, invece, il vantaggio di Mota Carvalho, poco dopo l'inizio della ripresa.



LIVE



94' - FISCHIO FINALE! La Juventus supera il Piacenza 1 a 2.



91' - Pallone colpito in area da Paponi che si alza, ma non si riabbassa in tempo per infilarsi all'incrocio. Nocchi osserva uscire. Che occasione per il Piacenza.



90' - Ammonito Olivieri.



88' - Juve in controllo del campo, fase finale di partita abbastanza bloccata.



83' - Piacenza in area con Forti, ma Nocchi fa suo il pallone.



79' - Ammonito Di Pardo, secondo per la Juve.



76'- Han serve Zanimacchia, ma la conclusione del centrocampista bianconero viene respinta dal portiere



66' - Zanimacchia con l'incursione in area, ma il tiro viene parato da Bertozzi.



65' - Mota cerca la doppietta, ma il suo tiro da fuori esce lontano dallo specchio.



57' - Destro da fuori di Della Latta respinto in corner. Dall'angolo, ghiotta opportunità per Paponi che colpisce fuori.



56' - Cambio nella Juventus: fuori Rafia, dentro Han.



47' - GOL della JUVENTUS!!! Mota Carvalho ci mette lo zampino, approfittando del buco nella retroguardia piacentina per infilare il 1-2



45' - Comincia la ripresa



FINE PRIMO TEMPO



45' - Mancino di Frabotta dal limite che fa lo scalpo al palo sulla sinistra del portiere.



41' - Juve che prende coraggio, con Rafia ancora che cerca Mota Carvalho. La conclusione del brasiliano è alta



39' - GOOOL della JUVE! Rafia spiazza Bertozzi, pallone alla sinistra del portiere, che resta sbaglia lato.



37' RIGORE PER LA JUVE: Zanimacchia atterrato in area, Rafia sul dischetto!



36' - Ammonito Rosa, primo giallo per i bianconeri.



29' - Conclusione a giro di Rafia, leggermente deviata da Bertozzi in corner. Sugli sviluppi, ancora conclusione per l'ex Lione, centrale.



28' - Gol annullato a Paponi, che segna a gioco fermo dopo il fallo di Sylla su Nocchi.



18' - Ammonito Giandonato (P) per aver abbattuto Clemenza a centrocampo.



17' - Sylla apre il piatto destro e la traversa nega il raddoppio al Piacenza



15' - Bel cross su punizione di Clemenza, ma nessun bianconero si inserisce per spizzare in porta.



10' - Insiste ancora il Piacenza, azione in solitaria di Sylla e Paponi che cerca la voleé a scavalcare Nocchi.



7' - GOL DEL PIACENZA: Al primo affondo, Cattaneo trova l'angolino più lontano con un grande sinistro incrociato al volo. 1 a 0 per i padroni di casa.



1'- Fischio d'inizio, Juve che parte in possesso





PIACENZA-JUVENTUS U23 1-2

Marcatori: 7' Cattaneo (P), 39' Rafia rig. (J), 47' Mota Carvalho (J)



FORMAZIONI UFFICIALI



Piacenza (3-5-2): Bertozzi; Della Latta, Milesi, Pergreffi; El Kaouakibi, Nicco, Giandonato, Cattaneo, Imperiale; Sylla, Paponi. A disp. Ansaldi, Del Favero, Sestu, Corradi, Zappella, Marotta, Bolis, Scotti, Forte, Nannini. All. Franzini.



Juventus U23 (4-2-3-1): Nocchi; Rosa, Alcibiade, Coccolo, Frabotta; Toure, Fagioli; Zanimacchia, Rafia, Beltrame; Mota.A disp. Loria, Siano, Peeters, Lanini, Olivieri, Mulè, Di Pardo, Beruatto, Clemenza, Han, Frederiksen. All. Pecchia