Dopo aver conquistato il meritato pass per i playoff, la Juventus Under 23 scende in campo oggi contro il Piacenza. L'obiettivo, per la squadra di Zauli, è vincere per migliorare la griglia di partenza in vista della prima gara dei playoff che si disputerà domenica 9 maggio. Un obiettivo storico per i giovani bianconeri che a partire dalla prossima settimana potranno coltivare il sogno di raggiungere la promozione in Serie B.



IL TABELLINO



Piacenza-Juventus: 0-0



Marcatori:



Piacenza (3-4-1-2): Libertazzi; Tafa, Battistini, Marchi; Simonetti, Palma, Scorza, Gonzi; Suljic; Cesarini, Lamesta.​ A disp. Stucchi, Martimbianco, Miceli, Maio, Corbari, Boffini, Saputo, Galazzi, Babbi, Visconti, Cannistrà, De Respinis​. All. Scazzola

Juventus (4-3-2-1): Israel; Barbieri, Alcibiade, Gozzi, Anzolin; Fagioli, Peeters, Troiano; Aké, Compagnon; Dabo.​ A disp. Nocchi, Bucosse, Rosa, Boloca, Di Pardo, Delli Carri, Ranocchia, Leone, Omic, Brighenti, Da Graca, Cerri.​ All. Zauli



Arbitro: ​sig. Taricone della sezione di Perugia



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com:



5' - OCCASIONE PIACENZA, ancora una volta Lamesta protagonista: il suo tiro incrociato da dentro l'area viene ben respinto da Israel



4' - Lamesta sfonda nell'area bianconera, Israel accorcia e chiude lo specchio della porta



1' - Taricone fischia l'inizio del match