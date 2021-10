Dopo Juventus-Sassuolo, prosegue il turno infrasettimanale a tinte bianconere. Scende in campo, a partire dalle 20:30, l'Under 23, che gioca fuori casa contro il Piacenza. La squadra di Zauli è reduce dal rocambolesco pareggio contro la Pro Sesto, con due rigori sbagliati dai bianconeri. Obiettivo tornare alla vittoria, quindi, e scalare posizioni in classifica.: 1-0: (Corbari 31'): Pratelli; Nava, Codromaz, Marchi; Gonzi, Marino, Corbari, Suljic, Parisi; Cesarini, Rabbi (Lamesta 60').. Galletti, Tafa, Angileri, Dubickas, Burgio, Bobb, Giordano, Armini, De Grazia, Simonetti, Gissi​.. Scazzola.​: Garofani; Leo, de Winter, Stramaccioni, Barbieri (Turicchia 46'); Zuelli, Leone, Miretti; Akè, Cudrig (Pecorino 46'), Sekulov (Soulè 46'). ​. Raina, Daffara, Riccio, Poli, Boloca, Compagnon, Sersanti, Palumbo, Da Graca.​. Zauli: Suljic​ (P), Codromaz​ (P): Sig. Mattia Caldera della sezione di Como​60' - OCCASIONE PIACENZA, tiro di Cesarini dal dischetto del rigore, palla deviata fuori46' - GOL JUVE, de Winter di testa la piazza all'angolino46' - Subito il primo squillo di Soulé, tiro forte dalla lontana e palla fuori di poco46' - Inizia la ripresaINTERVALLO40' - OCCASIONE JUVE, Akè stoppa in area e solo, in scivolata, colpisce male e regala palla al portiere31' - GOL PIACENZA, segna Corbari che si inserisce in area su un calcio d'angolo e anticipa tutti24' - Altra parata clamorosa di Garofani con Rabbi che prova il tocco sotto ma trova l'opposizione del portiere bianconero22' - OCCASIONE JUVE, Pratelli sbaglia l'intervento e palanca la porta a Cudrig che ci mette troppo a calciare a porta vuota e subisce il recupero della difesa18' - Tiro a giro di Gonzi, ancora la risposta di Garofani14' - Ancora Cesarini contro Garofani, colpo di testa dell'attaccante, il portiere blocca sulla linea13' - Prova la giocata clamorosa Cesarini, il suo colpo di tacco al volo viene deviato oltre il palo da Garofani3' - Occasione per Cesarini di testa, Piacenza vicino al vantaggio- Inizia la partita