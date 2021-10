Secondo pareggio consecutivo per la Juventus Under 23: 1 a 1 contro il Piacenza. Di seguito le pagelle del matchGAROFANI 7.5 - Un muro di gomma sul quale rimbalzano i continui tentativi degli avversariLEO 6 - Chiude bene sulle avanzate avversarie, trova spazio per salire e avviare la ripartenzaDE WINTER 6.5 - Bene in marcatura, ha il merito di trovare il pari da calcio d'angoloSTRAMACCIONI 6 - Copre bene, rischia poco e nullaBARBIERI 6 - Spinge poco, ordinato in fase difensiva (Dal 46' TURICCHIA 6 - Aggiunge spinta)ZUELLI 6 - Prova discreta, senza particolari spunti, ma senza sbavature. Ha il merito di cercare la verticalizzazioneLEONE 6 - A fasi alterne, buone giocate ma anche palloni pericolosi persi in mediana (Dal 65' SERSANTI 6.5 - Dà qualità in mezzo al campo e crea occasioni pericolose)MIRETTI 5.5 - Perde completamente la marcatura di Corbari nel gol dell'1 a 0AKE' 5.5 - Sbaglia da ottima posizione nel primo tempo, in generale apporto alla manovra offensiva insufficienteCUDRIG 5 - Divora un'occasione clamorosa nel primo tempo (Dal 46' PECORINO 6 - Sfiora il gol, dà peso all'attacco bianconero)SEKULOV 5.5 - Non riesce a liberare la gamba e impensierire gli avversari con le sue accelerate (Dal 46' SOULE' 6.5 - Entra e sale vertiginosamente la qualità della manovra)All. ZAULI 6 - La sua squadra soffre troppo nella prima fase del primo tempo, ma poi cresce e raggiunge il pari, meritandolo.