Le pagelle del match tra, concluso con uno spettacolare pareggio per 3-3. Iling di nuovo decisivo ma non basta per la squadra di Brambilla, a quota 6 punti dopo sei giornate di campionato.Due interventi nel primo tempo, il primo su Morra dove è attento a respingere e poi sul gol annullato a Palazzolo dove era stato inizialmente rapidissimo ad andare a terra e respingere. Sull'autogol ha poche colpe, respinge sul compagno e sfortunatamente la palla finisce in rete. Anche sul gol del 3-3 non ha potuto fare niente, anzi, aveva provato il miracolo.Bene nel primo tempo, dove è attento in difesa e preciso in fase di possesso. L'azione del pareggio arriva però dalla sua parte. (dal 76' Sekulov, s.v)Buona prestazione anche se non è chiamato a grandi interventi. Convive con un'ammonizione da inizio partita ma non si fa condizionare da questo e mantiene lucidità.Troppo impreciso in fase di impostazione, cerca spesso il lancio lungo ma senza risultati. A inizio ripresa si fa ammonire dopo essersi fatto scappare Morra. Sfortunato nell'episodio dell'autogol.: Ci prova a spingere sulla corsia ma è dalla sua parte che nascono i maggiori pericoli per la Juve nel primo tempo. Nella ripresa non riesce mai a farsi vedere in attacco.Partita senza eccellere e poco dentro il gioco ma è suo il gol che sblocca la partita con una grande inserimento e colpo di testa che finisce all'angolino. (dal 76' Rafia s.v): Prova a far girare la squadra e a dare solidità in mezzo al campo, ci riesce a fasi alterne. Bravo a farsi trovare sul secondo palo e a segnare il gol del momentaneo pareggio che cambia completamente la partita. (dall'86' Zuelli, sv).: Ci si può aspettare qualcosa in più dal centrocampista, poco preciso in alcune giocate anche semplici. Nel primo tempo parte da un suo errore una pericolosa ripartenza del Piacenza. Responsabile nel gol del 2-1 dove si fa sovrastare da Morra. (dal 65' Iocolano, 6)Nella prima fase di gara in cui i bianconeri soffrono è forse l'unico che prova a cambiare marcia. Rinaldi gli nega la gioia del gol. Non tocca tanti palloni ma quelli che gestisce non li spreca. (dal 65' Da Graca, 6)La squadra non lo aiuta molto e spesso è costretto a lottare contro due difensori, prova a fare gioco di sponda senza grandi risultati.Gol e assist per l'inglese che sta vivendo un momento d'oro. Quando parte dalla sinistra può sempre creare qualcosa con la sua velocità. L'uomo copertina è lui.