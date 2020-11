La Juventus ha messo gli occhi sul gioiellino del Rennes Eduardo Camavinga, centrocampista classe 2002 che piace a quasi tutte le big europee: "Anch'io leggo le notizie, ma per il momento sono un giocatore del Rennes e non penso ad altre squadre - ha detto Camavinga - Ho un contratto fino al 2022, vedremo cosa succederà il prossimo anno. Ce ne sono ancora due, quando sarà il momento incontrerò il club per parlare del mio futuro: non mi dispiacerebbe rinnovare con la squadra dove sono cresciuto. Il mio sogno è giocare in una grande squadra, ma non ho una preferenza in particolare".