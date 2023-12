La Juventus mantiene un interesse costante nei confronti di Kalvincome possibile rinforzo per il centrocampo nella finestra di mercato di gennaio. Tuttavia, secondo quanto riferito dal Telegraph, il Newcastle sembra essere prossimo a chiudere l'affare per il centrocampista inglese di 28 anni. La competizione per Phillips è accesa, e il club inglese sembra determinato a garantirsi i servizi del giocatore. La situazione rimane dinamica, e la Juventus dovrà valutare attentamente la possibilità di assicurarsi il talento di Phillips in mezzo al campo, considerando l'interesse crescente da parte del Newcastle.