A meno di 24 ore dal prossimo impegno di campionato, la Juve è impegnata a preparare al meglio la sfida di domani contro il Cagliari, dove in palio ci saranno 3 punti fondamentali ai fini della lotta scudetto. Ma per incrementare ulteriormente questo sogno, la società della Continassa dovrà mettere mani al portafoglio nella sessione del mercato invernale, in maniera tale da- E' inevitabile che la priorità assoluta resta quella di ricoprire i buchi lasciati a centrocampo da Fagioli e Pogba, almeno uno dei due. I nomi sulla lista dei dirigenti bianconeri sono tanti e tutti di curioso interesse. Eccezion fatta per il talento dell'Udinese Samardzic, che, milita già nel nostro campionato, gli altri a fare gola dalle parti della Continassa sono quelli di, conin queste ore.- Stando a quanto emerso nelle ultime ore infatti, i bianconeri si sarebberodel City, desideroso di cambiare aria per via dello scarso minutaggio ottenuto da inizio stagione. Ci sono però degli aspetti da considerare, perchè nonostante i Citizens sembrano disposti ad aprire al prestito,Su di lui è forte anche l'interesse del, ma questo non esclude che alla fine a spuntarla possano essere proprio Giuntoli e Manna, che vorrebbero definire l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto.