Juve e Allegri: l'obiettivo sul mercato

Phillips alla Juve: la decisione di Allegri

Ora cheha dettato le sue priorità, lafarà di ogni occasione una potenziale virtù. Per capirci: come anticipato su IlBianconero , non si prenderà tanto per prendere, dunque per fare numero. Ma si procederà in ordine di idee, andando a capire se effettivamente il potenziale colpo potrebbe dare qualcosa in più alla squadra.Difficile accontentare Max, stra-felice del gruppo e di quello che sta ottenendo. Ancor più complicato sarà coniugare tutte le necessità con l'impossibilità di spesa. Certo, dovesse arrivare una cessione, allora tutto cambierebbe. In quel caso, la Juventus si tufferebbe immediatamente su un centrocampista: con le assenze di, c'è un vuoto assoluto da riempire.In realtà, un colpo in canna la Juve l'ha sempre avuto: si tratta di Kalvin Phillips , centrocampista inglese del Manchester City. Voluto fortemente da Guardiola, Phillips è stato pian piano messo ai margini: Pep gli ha preferito prima Kovacic, poi Nunes. Sarebbe il sostituto di Rodri, ma anche in assenza dello spagnolo di occasioni non se ne sono viste. Dunque l'ex Leeds si guarda intorno, e aveva visto la Juventus come principale candidata, interessatissima a un'opportunità in prestito. Poi? Poi è finita così: con Allegri che preferirebbe non avere la pressione di un calciatore diverso da inserire, e che vorrebbe continuare con la corazzata fatta gruppo.