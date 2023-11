Gareth, ct dell'Inghilterra, ha parlato in conferenza stampa dopo aver diramato la lista dei convocati per gli impegni con Malta e Macedonia del Nord. Questo il pensiero su, obiettivo bianconero: "Per ogni giocatore che non gioca, quello che conta è la sua carriera. L'Inghilterra è una conseguenza del club, ma vuoi anche realizzarti. Se ti alleni ogni giorno, vuoi giocare. Gioca con giocatori di livello mondiale nel suo club, quindi capisco perfettamente perché non scende in campo. Tra lui, Guardiola e Begiristain sono sicuro che discuteranno sulla strada migliore da seguire. Conosciamo la qualità del suo gioco ed è stato il nostro giocatore dell'anno un paio di anni fa. Ci piacerebbe che giocasse, ma non ci sono molti giocatori che possono giocare nella sua posizione".