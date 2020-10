Pharrell Williams racconta la nuova maglia della Juventus. Come riporta il sito ufficiale bianconero ha detto: "La storia è ciò che plasma il futuro e, a volte, per guardare avanti, prima dobbiamo guardare indietro. La parte più importante del processo di creazione di questa collezione è stata l'apprendimento delle eredità di ogni club e di come ogni momento decisivo della loro storia fosse catturato e preservato da una prospettiva di design. Ciascuna delle nuove maglie è il simbolo dell'eredità dei cinque club e una vera celebrazione dell'universalità dello sport".