Saràdella Sezione di Lecce l'arbitro dell'esordio della nuova Juventus di Max Allegri alla Dacia Arena contro l'Udinese.Il fischietto classe 1984 non ha precedenti con nessuna delle due squadre bianconere in Serie A: l'unica occasione in cui Pezzuto ha diretto la Juventus è nei quarti di finale della Coppa Italia 2020-2021, quando i bianconeri giocarono contro la Spal e vinsero con un netto 4 a 0. Per il giovane fischietto pugliese si tratterà soltanto della nona presenza in Serie A.