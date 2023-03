Le parole di Paulinea Dazn:PORTIERE – “E’ successo che un giorno mancava il secondo portiere e io ho preso quel posto. Posso dire che è il destino che mi ha messo in quel ruolo. Giocavo come centrocampista sinistra al Lione, era destino”I RITI – “Devo toccare i tre pali e devo calpestare il dischetto e poi si comincia”.GLI ALTRI PORTIERI – “Li guardo. Guardo tutto, studio il posizionamento, le loro valutazioni, osservo le mani, le gambe. Sono più visiva, imparo guardando più che ascoltando”.JUVE – “Mi ha dato tanto calcisticamente e umanamente. Mi sono sentita rispettata. Non ero nessuno, solo un portiere che doveva sostituire quella prima che era quella della Nazionale e non era cosa da poco. MI hanno detto: “Ecco, sei tu e solamente tu” e questo ha fatto la differenza. Ogni volta che gioco all’Allianz tocco la foto di Gigi, per ricevere l’energia di Superman. E ad essere sinceri, finora ha sempre portato bene. Niente a che vedere con lo sport ma ammiro Walt Disney. Mi appassiona la sua storia, il suo essere partito dal nulla. Una delle sue frasi famose è: “Bisogna saper sognare nella vita”. Ed ecco perché sono qua davanti a voi. Perché ho sognato e ho voluto realizzarlo. I sogni a volte si realizzano”.IN CAMPO – “Sono concentrata sul pallone, sulle varie posizioni, per evitare che arrivi da me”.OMOFOBIA - "Omofobia vuol dire paura. Per me è completamente folle che qualcuno debba avere paura di me. Penso che ora siano tutti più tolleranti, magari non proprio tutti. Per me parte tutto dall’educazione. Se tu insegni a un bambino a essere tollerante lo sarà da adulto. Siamo nel 2023 ed è ancora un argomento di discussione e non dovrebbe esserlo".ERRORI – “Soffro meno di un tempo ora ho esperienza, gestisco le cose in maniera diversa. Quando l’errore arriva, arriva, giro subito pagina non è nulla di grave. Lo analizzo per le volte future. Ci son ostati momenti difficili, ma mi sono sempre detta di non mollare”.RIGORI – “Facciamo parecchie sessioni di video review con il coach Giuseppe, poi + qeustione di 50-50. Si prova un po’ con l’aspetto psicologico, a volte può funzionare”.