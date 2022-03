Il portiere della Juventus Women, Pauline Peyraud-Magnin, interviene in conferenza stampa, alla vigilia del quarto di finale di ritorno di Uefa Women's Champions League contro il Lione. Le sue parole:



TE LO SARESTI IMMAGINATO - "Una sorpresa ritrovarsi qui per il match di domani. Non lo pensavo a inizio stagione, sono competitiva e lavoriamo tutti i giorni per questi risultati"



LIONE - "Fa sempre piacere tornare qui dove sono nata. Non gioco con l'OL ma con la Juve e sono felice di essere qui"



PUNTI DI FORZA - "Non svelo tutto, ma posso dire che servirà determinazione, spirito e cuore, abbiamo dimostrato di essere capaci e vogliamo essere all'altezza"



CLIMA - "Siamo serene, abbiamo tutte voglie di dimostrare quanto la Juve è capace"



AVVERSARIE - "La più temibile? Lo vedremo domani"



FAVORITA - "Non ho una percentuale, posso dire che la partita dura 90 minuti per entrambe, sarà interessante"



FAMIGLIA - "Saranno presenti le persone della famiglia e un centinaio di persone da parte mia"