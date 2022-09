Al termine della gara contro il Koge, la calciatrice bianconera Peyraud-Magnin ha rilasciato delle dichiarazioni durante la conferenza stampa.SULLA GARA - 'Abbiamo dato prova di maturità, all’andata ci hanno preso alla sprovvista. Siamo entrate in campo più determinate e serie. Alla fine ce l’abbiamo fatta con un clean sheet'.CRESCITA PERSONALE – 'Pian piano mi sono integrata. Mi hanno chiesto di assumere questo ruolo, come portiere devo farlo perché vedo tutto. Parlo molto e sono così di carattere. Non è stato difficile diventarlo alla Juve'.DIFFICOLTA’ – 'L’inizio è stato faticoso perché il calendario non era una passeggiata. Siamo passati dagli Europei alle fasi preliminari della Champions. Sono arrivate delle giocatrici nuove e ci stiamo dando da fare'.SUGLI OBIETTIVI – 'Cerchiamo di mettere un pezzettino in più ogni anno., ma la perfezione non esiste. La Champions è diversa dal campionato. Oggi siamo state grandi contro una grande squadra, continuiamo a migliorarci'.