Gianni Petrucci, ex presidente del Coni e ora alla guida della Fip, si è soffermato sulla ipotetica ripresa della Serie A a Radio Incontro Olympia: “Tutti vogliono che il calcio ritorni, è logica questa posizione, per rimettere in piedi quelle che viene volgarmente definito il circo del calcio. Può aiutare a distrarre dai problemi che ci sono in questo momento, che comunque rimangono. Comprendo quanto detto da Lotito, anche dal punto di vista sportivo. La Lazio era in forma, stava combattendo lo Scudetto. Dopo aver sconfitto sia Juventus che Inter, tutti quanti hanno capito che i biancocelesti hanno tutte le carte in regola per lottare fino alla fine”.