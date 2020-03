Il presidente della Federazione italiana pallacanestro, Gianni Petrucci ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera: "Ci saranno le Olimpiadi? Chi lo sa? Credo che oggi la certezza ce l'abbia solo il Signore. Quando sento frasi apodittiche tipo 'si faranno', faccio fatica a capire. Io dico 'dobbiamo farle', ma dire 'si faranno' è un'altra cosa: è dichiarare certezze che nessuno al momento può avere. Luglio è ancora lontano? Io rispondo che sono stati cancellati un sacco di tornei preolimpici, in tutte le discipline. Nel nostro caso abbiamo le squadre del 3x3 che aspettano di sapere che cosa accadrà, mentre il torneo preolimpico di Belgrado è in calendario nello stesso periodo in cui verranno cancellati gli Europei di calcio. So che non sarebbe comunque facile qualificarci, ma almeno dateci la possibilità di provarci".