L'ex calciatrice della Juventus Petronella Ekroth, oggi al Djurgarden parla del suo anno passato in bianconero e a giudicare dalle sue parole i ricordi non sono bellissimi visto che già in inverno pensava di interrompere il suo contratto con la Juventus: "Ho cercato di guardare le cose con una prospettiva più ampia, migliorando come calciatore e come essere umano - le sue parole all'Expressen -. Alla fine ho fatto bene a restare anche se c'erano cose strane. La mia visione di come trattare le persone è diversa dalla loro. Non credo che le calciatrici straniere fossero trattate come le italiane. Ci sono state situazioni in cui a volte mi sono chiesta se fossi a Candid Camera. Poi mi sono abituata. Capisco che ci siano diversi modi per gestire le cose ma alcuni di questi non vanno bene".



CASO RONALDO - ​"Non dovevamo parlarne. Siamo state zitte non lo abbiamo menzionato. L'unica cosa da fare era mantenere un basso profilo e lavorare per i valori del club. Mi sono chiusa molto e ho sentito che le mie opinioni non contavano".