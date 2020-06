1







di Nicola Balice

A Roma, l'era Gianluca Petrachi è iniziata e finita in meno di un anno. E questo può influire anche per quel che riguarda il mercato della Juve. Perché nonostante gli ottimi rapporti tra l'ex ds giallorosso e Fabio Paratici, gli affari migliori tra Juve e Roma possono svilupparsi con la calcolatrice in mano quale strumento di confronto principale. Già in sella Morgan De Sanctis, ma il punto di riferimento maggiore resta ancora il CEO Guido Fienga. Perché l'importante è che i conti possano tornare, sempre e comunque, possibilmente entro il 30 giugno, anche se poi l'orgoglio è venuto fuori con l'ormai famosa dichiarazione: "Non siamo un supermercato". Così, se con Petrachi al comando dell'area sportiva c'era stata una netta apertura soprattutto per un giocatore come Bryan Cristante, ora la Juve è pronta a tornare alla carica per Nicolò Zaniolo e Alessio Riccardi, senza dimenticare due jolly che potrebbero far gola a determinate condizioni (vedi Lorenzo Pellegrini, Cengiz Under e Justin Kluivert). Possibilmente attraverso degli scambi ad ogni livello.



