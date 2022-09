Intervistato ai microfoni di Radio Radio, l'ex direttore sportivo della Roma Gianlucaha parlato anche diBREMER-IBANEZ: "Ibanez tecnicamente è più forte di Bremer, ma ha una mentalità più da brasiliano. Ibanez ha velocità e sa usare bene entrambi i piedi e su queste sue caratteristiche ci marcia. Più Ibanez rimane umile meglio è. Quando pensa di fare il regista difensivo fa più danni".ZANIOLO: "Io sono stato quello che ha rinnovato il contratto a Zaniolo. Il ragazzo con me si è comportato in maniera eccezionale, anche se qualche volta l'ho bastonato. Mourinho si è reso conto di quanto Zaniolo sia importante per la sua squadra. E' un giocatore che può cambiare l'inerzia della gara. Mourinho può regalare tanto a questo ragazzo e gli può trasferire la mentalità del professionista vero. Credo che Zaniolo sia mancato tantissimo anche nelle qualificazioni per i Mondiali con l'Italia. Mi auguro che il ragazzo faccia un grande campionato".