Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell'inizio della sfida dei giallorossi a Cagliari. Ecco quanto ha dichiarato in merito alla situazione dei rinvii, per i quali al momento la società capitolina non è stata coinvolta: "La Roma è sempre scesa in campo quindi non è stata toccata da questo provvedimento. Forse avevamo il bisogno di fermarci perché abbiamo giocato tanto, come giovedì in Europa League. L’idea di fermare completamente il campionato forse sarebbe stata la cosa più corretta ma non siamo qui per fare polemica. Bisogna lasciare agli organi competenti la decisione".