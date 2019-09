Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione di Henrix Mkhitaryan, come riporta Gazzetta.it: "Il mercato è stato quello che volevo in entrata e all’80% in uscita. Ora avremmo bisogno di un po' di tempo e un po' fortuna. Le altre squadre hanno capito che non possono venire a fare i prepotenti qui". Il riferimento è anche alla Juventus, che con la Roma è stata impegnata in tanti possibili affari nello scorso mercato estivo, da Nicolò Zaniolo a Gonzalo Higuain.