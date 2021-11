A Tuttosport Petkova ha parlato anche della Juventus Women: "Mi ha colpito molto la partita con il Wolfsburg: i miei complimenti alle bianconere, è stata una serata di grande successo per tutto il calcio italiano. Imatch di Serie A ormai sono emozionanti, si percepisce una bella atmosfera e sono stati compiuti molti passi in avanti in pochissimi anni: è indicativo il fatto che non si parli più solo della Juve, ma anche di tante altre squadre che propongono un bel calcio"."Girelli e Bonansea. Ma ci sono anche altre giocatrici di altissimo livello. Penso a Simonetti dell’Inter, Serturini della Roma. E tra le giallorosse anche a Di Guglielmo, che ho conosciuto a Empoli così come Prugna, che è cresciuta tantissimo"."Mi piacerebbe molto, il campionato italiano è ambito in tutta Europa. Vorrei giocare nella Roma. In panchina? Rita Guarino".