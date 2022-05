Le parole di Gianluca Pessotto a Eleven Sports:



PREPARTITA – “Sensazioni ottime, bellissimo contesto contro una squadra forte che per tradizione ci fa soffrire. Stasera speriamo di soffrire meno, ma ci serve per far maturare i ragazzi, partite da dentro o fuori aiutano, speriamo di andare avanti e affrontare una tappa ancora più difficile”



PRO VERCELLI - "Una squadra molto solida, forte, esperta, hanno giocatori di categoria, una squadra abituata, noi lo siamo meno, piano piano ci avviciniamo all’esperienza, speriamo che la nostra gioventù messa in difficoltà la solidità della Pro"



RIVINCITA – “La Pro è una bestia nera, speriamo che la statistica venga smentita, aver passato contro il Piacenza ha dato fiducia nei nostri mezzi. I ragazzi hanno sofferto il playoff, speriamo siano tranquilli stasera”



FASE NAZIONALE – “Sarebbe aggiungere un ulteriore step di crescita, ci permetterebbe di giocare in un contesto nuovo, accrescere la nostra esperienza, daremo tutto quello che abbiamo dentro”



UN SOLO RISULTATO – “Nel turno precedente abbiamo visto quanto sia stato difficile per chi aveva il doppio vantaggio, speriamo di riuscire a creare le stesse difficoltà alla Pro Vercelli”



MIRETTI – “Difficile esprimere in poche parole la gioia di tutta la Juve e il settore giovanile. Bravo Fabio, o Ciko come lo chiamiamo, a meritarsi la fiducia di mister e compagni. Ha giocato come un veterano mi auguro sia la prima di una serie di partite. Tutto il settore giovanile ha fatto il tifo per lui, in primis Luigi Milani che lo ha portato alla Juve. Sarà da stimolo a tutti gli altri”



MIRETTI ALLO STADIO – “Sarà presente stasera, non era scontato venisse ad Alessandria dopo la partita contro il Venezia. Ha dimostrato maturità e senso di appartenenza, i compagni hanno gioito con lui per l’esperienza che ha fatto”



SQUADRE B – “Solo noi siamo presenti, nell’ultimo periodo si sono lette interviste dei vertici del calcio italiano, si è manifestata l’intenzione di trovarsi e creare quel sistema che permetterebbe di trovare soluzioni”