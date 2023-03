Le parole dia Sky:- "Una bella partita contro un avversario forte, l'hanno dimostrato ieri. Anche lo Sporting è reduce dai gironi di Champions e avrà voglia di fare bene come noi".- "Il 19 ci sarà il Coni? Bravi a non metterla nel giorno della gara poteva succedere anche questo. Dipende come reagiremo alle decisioni, la bravura sarà in ogni caso ad essere pronti a reagire, a marciare forti o avere la rabbia che la sentenza sarebbe ingiusta. Dipende da noi, dalle energie che la squadra tirerà fuori. Da una parte è un vantaggio arrivare a 1 mese e mezzo dalla fine con la sentenza per prepararsi meglio".- "Siamo fiduciosi, speriamo di arrivare a questi appuntamenti, anche alla Coppa Italia con l'organico al completo per poter essere competitivi. La rosa puntava su Di Maria, Chiesa, Paul. Tra varie vicissitudini non siamo riusciti ad averli insieme, speriamo nel finale possano dare un grande contributo".- "La sensazione è che sia stato un sorteggio impegnativo, la squadra che affrontiamo è giovane, forte, che è in un buon momento anche se in campionato insegue il Benfica. Se dovessimo passare incontreremmo una tra United e Siviglia che sono forti. Un sorteggio complicato ma siamo la Juve, abbiamo il dovere di lottare fino alla fine, saranno preoccupate anche le altre".- "I campioni aiutano, non solo tecnicamente in campo. La loro qualità, esperienza, carisma servono, aiutano i giocatori come ero io, più operaio, a sentire l'importanza delle competizioni. Di Maria è un giocatore importante, come Pogba, come ce ne sono altri. La loro qualità in campo, il loro carisma aiuta tutti quanti a tirare fuori il 110%".