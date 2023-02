Gianlucaparla così a Sky Sport della sfida con il Friburgo."Sarà una bella sfida, inedita, contro una squadra forte che sta facendo bene in campionato. Arrivano a questo turno imbattuti, hanno vinto il girone del Nantes, vincendo le due partite con il Nantes. Da prendere con le molle, abbiamo visto con il Nantes che serve il massimo dell'attenzione. Siamo pronti"."Più facile con lui? Con la bellezza del primo gol... è un vantaggio per tutti. Angel è importante, avevamo puntato molto su di lui così come con Paul e il recupero di Chiesa. La squadra ha un altro aspetto, di carisma, qualità, ieri l'ha fatto vedere. Prestazione super, ha trascinato la squadra, che è stata brava a stargli dietro"."Pressing partito? Ce l'auguriamo, sarà importante finire e fare bene, probabilmente sarà importante vincere qualcosa d'importante, speriamo. Potrebbe aiutare. Angel sicuramente darà tutto da qui alla fine, speriamo poi possa essere con noi anche il prossimo anno"."Siamo molto contenti del lavoro. Finalmente abbiamo iniziato a raccogliere i frutti di un lavoro partito circa 10 anni fa. Nel settore giovanile si ragiona sempre in quei termini. Abbiamo in prima squadra alcuni ragazzi che hanno dimostrato di saper reggere il peso della Juve e di poter fare bene. Dà stimolo ai ragazzi della Next Gen, che giovedì avranno la finale d'andata di Coppa Italia con il Vicenza. Anche per i ragazzi della Primavera, prossimi a subentrare in Next Gen. C'è chi ha talento e chi può fare bene. Yildiz oggi è dell'U19, ma pronti in U23, in seconda squadra, ci sono altri ragazzi che meritano e che potranno avere la chance della prima squadra. Da qui alla fine speriamo si possano mettere in mostra, Huijsen su tutti. Intanto c'è da portare a casa la Coppa Italia, sarebbe un risultato storico"."Sono passati tanti anni, ma le emozioni delle vittorie non si dimenticano mai. Quando sei alla Juventus, sai che ogni partita devi fare di tutto per vincerla, devi fare di tutto per arrivare in fondo alle competizioni a cui partecipi. Quest'anno la Juve ha l'opportunità di questo percorso in Europa League e deve far di tutto per arrivare in fondo, può giocarsi la semifinale di Coppa Italia, in campionato deve continuare a risucchiare punti e giocare ogni match come se fosse il più importante. Siamo competitivi e l'opportunità è di essere ancora protagonisti. Ogni percorso ti dà l'occasione di migliorare la mentalità vincente, ogni partita è utile per questo".