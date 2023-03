"Bellissimo essere qui, che la società abbia dato la possibilità di vivere questo evento. Partita speciale per i ragazzi, perché da un trofeo. Sarà una bella serata per tutti, c'è stato un grande lavoro da parte di tutti coloro che lavorano nel settore giovanile. Hanno dimostrato di avere qualità, talento, non solo quelli che sono in prima squadra. Hanno l'opportunità di mettere in evidenzia le proprie qualità anche stasera".La cosa più bella è stato quando Allegri gli ha detto che sarebbero venuti a giocare. Sanno che scende in campo la Juve, in uno stadio importanteSi sono approcciati con i compagni nel modo migliore e speriamo possano trasmettere tutte le cose belle. che hanno imparato in prima squadra"."Il campionato di Lega Pro è molto difficile, ti aiuta a crescere, è uno dei motivi per cui abbiamo intrapreso questo percorso. Dà la possibilità di tirare fuori tutto il talento e giocare nel giro di pochi anni due finali di Coppa Italia è un motivo di grande soddisfazione per tutto il club. Giochiamo contro il Vicenza, una società gloriosa, una sfida che sarà bella da vivere"."Mi emoziono sia a vedere la partita dei grandi che quella dei ragazzi. Non siamo solo in ventimila ma dietro c'è tutta la Juve che è passata in questi anni"