Pessotto parla di Simone Muratore: 'Fa parte della famiglia Juventus, momento difficile superato grazie alla forza di volontà'

AFP via Getty Images

Gianlucaha parlato ai microfoni di DAZN prima diraccontando la storia di il nuovo Original dello Juventus Creator Lab che vede protagonista l'ex giocatore bianconero: "Simone fa parte della famiglia Juventus e attraverso questo desideriamo raccontare in pochi minutigrazie alla sua forza di volontà, alla bravura dei medici che ci hanno messo la prima parte, il lavoro duro, noi lo abbiamo supportato nel suo cammino, una volta constatato l'impossibilità di giocare abbiamo cercato il percorso più adatto per cercare di far mantenere viva quella fiammella che ha dentro e che continuerà ad avere dentro tutta la vita".

"Ci può dare molto in questo finale di stagione, conosce bene l'ambiente, ha vissuto momenti belli, difficili, sa cosa vuol dire far parte della Juve ma anche i giocatori devono avere un po' di responsabilità, l'allenatore da solo può fare fino ad un certo punto, tutti insieme dobbiamo metterci qualcosa in più per correre forte da qui alla fine e cercare di centrare l'obiettivo di entrare in Champions".