Le parole di Pessotto a Sky:LIPPI - Sono vice davanti ad un maestro come il mister Lippi, c'è sempre da imparare. Cosa ho imparato? Ha trasmesso una grande mentalità, la voglia di vincere ogni giorni, le vittorie arrivano dal lavoro quotidiano, la voglia di migliorarsi. Un grande condottiero.AGNELLI - Un rapporto speciale, unico. Un caso unico al mondo, un rapporto d'amore. Non esiste Juve senza famiglia Agnelli. La loro passione la trasmettevano in ogni istante a noi. Siamo orgogliosi di questa serata, tante emozioni. La risposta dei campioni è testimonianza di quanto hanno fatto.APPLAUSI - Ho avuto il privilegio di far parte di questa squadra per tanti anni, per me è il massimo e sono felice.