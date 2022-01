1









Le parole di Gianluca Pessotto a Eleven Sports:



OGGI - “Sensazione da prima partita dopo un mese di stop, possibilità di giocare una partita importante contro un’avversaria importante che ci vuole raggiungere in classifica, un bel test. PRO VERCELLI - Cosa temo? Il cambio di allenatore ha dato nuove energie, hanno fattorisultati importanti e vorranno raggiungerci in classifica. Partita insidiosa, questo inizio di seconda parte di campionato dovrà dire cosa vorremo fare.



AKE’ - Soddisfatti delle convocazioni in prima squadra. Abbiamo una squadra giovane, con giovani interessanti e Aké lo dimostra, l’obiettivo è questo, preparare i ragazzi per il calcio dei grandi. Dobbiamo lavorare duramente sapendo che ci sono giovani che possono fare bene.



MIRETTI - Ci auguriamo che Miretti possa dare tanto in futuro, è cresciuto da noi e siamo orgogliosi, deve essere solo uan base di partenza, un ragazzo interessante con vicino calciatori di qualità che lo faranno crescere. La possibilità di allenarsi in prima squadra darà una mano al suo percorso di crescita.



MERCATO - Sul mercato siamo a posto così, l’obiettivo era dare un po’ più esperienza alal squadra, l’obiettivo degli over è accelerare la crescita dei giovani, speriamo Iocolano possa darci una mano in questo, ha una carriera importante alle spalle”



AKE’ - Motivo di orgoglio, Marley è stato molto bravo, arrivava da qualche esperienza in Ligue 1 e Champions League, ha assaggiato il calcio importante ed è stato bravo a sfruttare la chance, ha una testa che gli permetterà di ottenere il meglio