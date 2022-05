Intervenuto ai microfoni di Rai Sport durante l'intervallo di Juventus U23-Padova, Gianluca Pessotto ha affrontato diversi argomenti: "L'obiettivo dell'unser 23 era proprio quello di disputare queste partite, perché dà alla crescita dei ragazzi un valore impagabile. Siamo contenti di essere qui. Vogliamo far crescere i ragazzi per far sì che siano considerati bravi, quindi appetibili per la prima squadra o per altre squadre: un giocatore bravo è una risorsa tecnica ed economica. I nostri ragazzi hanno trovato grande consapevolezza, ci godiamo questa opportunità: ci godiamo questa opportunità, siamo in un sogno e speriamo che i ragazzi si mettano ancora in mostra".