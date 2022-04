1









Le parole di Gianluca Pessotto a Sky Sport, prima di Juve Primavera-Benfica:



YOUTH LEAGUE - "​Arrivare a questo appuntamento è un momento di grande emozione, un premio per tutti, per chi ha lavorato dietro le quinte. Un gruppo che ha meritato di stare qui, un mix giusto di quello che è il settore giovanile per noi: chi è cresciuto qui e chi è stato acquistato nel corso degli anni. Un percorso bello e intenso e siamo arrivati a questa Final Four per la prima volta, speriamo di mettere in campo quanto dimostrato fin qui"



I PROFILI – “L’auspicio è che una vetrina come questa possa mettere le qualità di altri rispetto solo a MIretti e Soulé. Non mi piace fare nomi, spero ci siano degli outsider, la cosa importante è che i ragazzi vivano questa giornata tirando fuori le loro potenzialità”