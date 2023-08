A Gazzetta, Gianluca, direttore sportivo delle giovanili bianconere, parla così dei giovani bianconeri."L'orgoglio è di tutte le persone che hanno lavorato in questi anni e hanno creduto nel progetto. Concretizzato il lavoro di chi ha lavorato con loro da piccoli. C'è chi è arrivato dal settore giovanile. Lavoro di squadra enorme. Premiato dalla scelta di farli debuttare e stare in prima squadra e di averli in pianta stabile. Avere ragazzi oggi in squadre di Serie A con un contributo importante. Quando sei da solo fai da pioniere con qualche mazzata in testa. Non hai riferimenti o confronti. Eravamo certi e consapevoli di quanto avevano fatto tante squadre all'estero. Andiamo avanti, siamo contenti che l'Atalanta abbia deciso di entrare nel progetto. Speriamo ci siano altre squadre che possano seguirci. Siamo convinti: non solo per i più bravi, che fanno veloce la propria squadra, ma a tanti ragazzi troverebbero il modo di non essere dispersi in giro".