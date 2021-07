Il centrocampista dell'Atalanta e della Nazionaleha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo i festeggiamenti con la Coppa nel centro di Roma:"Mi hanno spiegato che non sarei partito per giocare l'Europeo, ma Vialli poco dopo mi ha guardato ha detto invece che ci sarei andato e avrei fatto molto bene. Alla fine è andata proprio così e non potrei essere più contento. La sfilata in centro di Roma? Bonucci ha lottato tanto per farci fare questa sfilata sul bus scoperto perché era giusto che festeggiassimo coi tifosi. Abbiamo lottato e siamo riusciti ad ottenerlo".