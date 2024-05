Matteo, a DAZN, ha parlato così di Di Gregorio. Il portiere ha salutato la curva ed è stato già omaggiato anche dai tifosi della Juventus, la sua prossima squadra."E' già nell'aria da un po' di tempo. Se lo merita. Non ci ha detto ufficialmente cosa farà e dove andrà, ma ha fatto due grandissime stagioni con noi, merita una grande squadra per lui e per il suo percorso. Arriverà anche in Nazionale, ne sono sicuro. L'omaggio dei tifosi della Juventus? Eh, l'hai detto te…"