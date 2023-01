Le parole dia Repubblica, alla vigilai di- "Sono fortissimi, in coppa abbiamo capito di avere il ritmo per tenerli. La sconfitta non ci è andata giù".- "La penalizzazione rischia di rovinare il torneo. Ma le decisioni dei giudici vanno rispettate. Mi spiace per i giocatori, che non hanno colpa e ne usciranno al meglio. Speriamo che questa vicenda porti più correttezza nel calcio".