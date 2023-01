Le partite dia Dazn:LA VITTORIA - "Una giornata storica come hanno detto mister e Galliani. Vincere qui non é facile soprattutto per uan neopromossa come noi. Non c'è neanche da stupirsi per il campionato che stiamo facendo, anche in Coppa li abbiamo messi in difficoltà".PALLADINO - "Una persona estremamente intelligente, conosce bene il calcio. Ha giocato ad alti livelli, ha imparato da grandi mister e lo mette a disposizione. Non ci mette troppe pressioni ma ci lascia molto liberi, lascia spazio alle nostre qualità".PALLADINO-GASP - "Alcuni concetti sono simili, però spesso la nostra fase difensiva non é uomo contro uomo. Mister Gasperini si é fatto costruire la squadra con giocatori tipici per fare quel gioco, mister Palladino é arrivato in corsa con una squadra già fatta e una sua dote é quella di adattarsi alle nostre caratteristiche".LOCATELLI - "Sappiamo il periodo della Juve, quando succedono queste cose a livello societario è sempre difficile. I giocatori c'entrano poco, come il mister, dispiace per i compagni di nazionale, per il mio amico Loca. Ma ne usciranno alla grande, da Juve".