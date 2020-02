Matteo Pessina, trequartista del Verona, è ritornato sulla vittoria degli scaligeri contro la Juventus, nell'ultimo turno di campionato, in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. Classe '97, Pessina si sta riscoprendo giocatore molto interessante in questo campionato: il suo cartellino, d'altronde, è di proprietà dell'Atalanta, che sta seminando molto bene, come testimonia l'affare che ha portato Dejan Kulusevski alla Juve. Ecco quindi, le parole di Pessina sulla partita contro i bianconeri: "La vittoria? Indimenticabile. E poi battere Ronaldo, uno dei personaggi più influenti del mondo, lascia soddisfazione"