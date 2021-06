Matteo Pessina, a Sky Sport, ha commentato il gol e la vittoria dell'Italia.



IL GOL - Sulla punizione del gol, era Toloi che doveva attaccare il primo palo. Lui mi ha detto di attaccare lì e Marco l'ha toccata così e per fortuna era andata bene.



PROTAGONISTA - "Una bella favola, dimostra che chi arriva dal basso, dalla Serie C, Serie B, col duro lavoro e tanto impegno alla fine può arrivare. Tanti sacrifici... questo li ripaga tutti".



CON LOCATELLI - "Ci conosciamo da tantissimo tempo, ci troviamo bene e siamo gli unici che non giocano alla play, fuori da quel gruppo. Stiamo il più tempo possibile fuori!".



TROVARE UN POSTO - "Spero finisca come all'Atalanta, così giochiamo bene. Il mister dà importanza a tutti, anche a quelli che giocano giustamente meno. Ti dà importanza e fiducia, poi in campo si riesce a giocare con serenità ed è la cosa più bella. Gasperini? C'è tanto di lui nell'inserimento. Devo a lui tutto quello che ho imparato, alla sua mentalità. Provare a inserirmi sempre. Mancini ci chiede quello e mi sono ritrovato nel mio ruolo naturale".